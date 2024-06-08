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МИД РФ прокомментировал заявления США об увеличении ядерного арсенала

Ведомости

Россия намерена реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

После выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФа Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить американский ядерный арсенал. По мнению Захаровой, данное заявление является ответом на вопрос общественности США, почему у страны этих арсеналов меньше. Она добавила, что власти США должны сообщать о таких действиях в соответствии со своими национальными интересами, а не из-за привязки к «сиюминутной информационной политической конъюнктуре».

7 июня Путин допустил изменения в доктрине о применении ядерного оружия. На данный момент она разрешает использовать его только в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны. Глава государства отметил, что этот исключительный случай не наступил, у России сейчас нет необходимости применять ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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