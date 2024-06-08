МИД РФ прокомментировал заявления США об увеличении ядерного арсенала
Россия намерена реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
После выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФа Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить американский ядерный арсенал. По мнению Захаровой, данное заявление является ответом на вопрос общественности США, почему у страны этих арсеналов меньше. Она добавила, что власти США должны сообщать о таких действиях в соответствии со своими национальными интересами, а не из-за привязки к «сиюминутной информационной политической конъюнктуре».
7 июня Путин допустил изменения в доктрине о применении ядерного оружия. На данный момент она разрешает использовать его только в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны. Глава государства отметил, что этот исключительный случай не наступил, у России сейчас нет необходимости применять ядерное оружие.