МИД РФ прокомментировал заявления США об увеличении ядерного арсенала

После выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФа Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить американский ядерный арсенал. По мнению Захаровой, данное заявление является ответом на вопрос общественности США, почему у страны этих арсеналов меньше. Она добавила, что власти США должны сообщать о таких действиях в соответствии со своими национальными интересами, а не из-за привязки к «сиюминутной информационной политической конъюнктуре».