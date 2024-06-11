Reuters: пограничники России и Финляндии регулярно проводят переговоры

Муртонен добавил, что ранее российские пограничники никого не пропускали без действующей визы Евросоюза. Reuters отмечает, что Финляндия развертывает все больше пограничных патрулей из-за кризисной ситуации на границе, а также направляет в приграничную зону дроны и электронные детекторы. Ожидается, что парламент Финляндии в ближайшее время одобрит новый закон в этой области, который, по мнению критиков, нарушит обязательства страны в области прав человека.