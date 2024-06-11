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Reuters: пограничники России и Финляндии регулярно проводят переговоры

Ведомости

Пограничники России и Финляндии регулярно проводят переговоры, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом Reuters рассказал заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

«Основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в РФ на законных основаниях, может покинуть страну», – сказал он.

Муртонен добавил, что ранее российские пограничники никого не пропускали без действующей визы Евросоюза. Reuters отмечает, что Финляндия развертывает все больше пограничных патрулей из-за кризисной ситуации на границе, а также направляет в приграничную зону дроны и электронные детекторы. Ожидается, что парламент Финляндии в ближайшее время одобрит новый закон в этой области, который, по мнению критиков, нарушит обязательства страны в области прав человека.

28 мая руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что миграционный кризис в Финляндии спровоцирован односторонними шагами Хельсинки по закрытию пунктов пропуска через границу. Он добавил, что незадолго до наплыва иностранных мигрантов из России в финских СМИ распространялась информация о готовности предоставить убежище всем иностранцам, которые незаконно прибывают в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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