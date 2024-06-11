Reuters: пограничники России и Финляндии регулярно проводят переговоры
Пограничники России и Финляндии регулярно проводят переговоры, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом Reuters рассказал заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.
«Основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в РФ на законных основаниях, может покинуть страну», – сказал он.
Муртонен добавил, что ранее российские пограничники никого не пропускали без действующей визы Евросоюза. Reuters отмечает, что Финляндия развертывает все больше пограничных патрулей из-за кризисной ситуации на границе, а также направляет в приграничную зону дроны и электронные детекторы. Ожидается, что парламент Финляндии в ближайшее время одобрит новый закон в этой области, который, по мнению критиков, нарушит обязательства страны в области прав человека.
28 мая руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что миграционный кризис в Финляндии спровоцирован односторонними шагами Хельсинки по закрытию пунктов пропуска через границу. Он добавил, что незадолго до наплыва иностранных мигрантов из России в финских СМИ распространялась информация о готовности предоставить убежище всем иностранцам, которые незаконно прибывают в страну.