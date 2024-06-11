Путин подписал указ об изменении состава Совета безопасности России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в состав Совета безопасности. Документ вступает в силу со дня подписания.
Согласно указу, министр обороны России Андрей Белоусов включен в состав совета в качестве постоянного члена. Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу обозначен в документе как секретарь Совбеза. Николай Патрушев, который покинул пост секретаря, в составе Совета теперь числится как помощник президента.
Путин также подписал указ о включении в состав Военно-промышленной комиссии Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина. Патрушев из комиссии исключен. Документ вступает в силу с 11 июня.
О рокировке в силовых структурах было объявлено поздно вечером 12 мая. Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совбеза. В качестве кандидата на пост главы Минобороны президент предложил Белоусова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. 13 мая Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после кадровых перестановок. Его темой стало выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства.