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Путин подписал указ об изменении состава Совета безопасности России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в состав Совета безопасности. Документ вступает в силу со дня подписания.

Согласно указу, министр обороны России Андрей Белоусов включен в состав совета в качестве постоянного члена. Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу обозначен в документе как секретарь Совбеза. Николай Патрушев, который покинул пост секретаря, в составе Совета теперь числится как помощник президента.

Путин также подписал указ о включении в состав Военно-промышленной комиссии Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина. Патрушев из комиссии исключен. Документ вступает в силу с 11 июня.

О рокировке в силовых структурах было объявлено поздно вечером 12 мая. Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совбеза. В качестве кандидата на пост главы Минобороны президент предложил Белоусова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. 13 мая Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после кадровых перестановок. Его темой стало выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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