ВС России нанесли удар по стоянкам авиабазы ВСУ и пункту дислокации наемников

Российская армия также ударила по местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным оборонного ведомства, ВС РФ использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.