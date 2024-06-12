ВС России нанесли удар по стоянкам авиабазы ВСУ и пункту дислокации наемников
Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункту временной дислокации иностранных наемников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российская армия также ударила по местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным оборонного ведомства, ВС РФ использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.
За последние сутки российские силы ПВО сбили девять ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 БПЛА.
Об ударах утром 12 июня сообщали власти Киевской области. По их данным, в регионе работали силы противовоздушной обороны, почти два часа продолжалась воздушная тревога. Зафиксировано повреждение объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов произошел пожар.
11 июня Минобороны России сообщило об уничтожении «Ланцетом» украинского Су-25 в Днепропетровской области. До этого украинские военные лишились вертолета Ми-8.