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ВС России нанесли удар по стоянкам авиабазы ВСУ и пункту дислокации наемников

Ведомости

Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункту временной дислокации иностранных наемников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия также ударила по местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным оборонного ведомства, ВС РФ использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.

За последние сутки российские силы ПВО сбили девять ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 БПЛА.

Об ударах утром 12 июня сообщали власти Киевской области. По их данным, в регионе работали силы противовоздушной обороны, почти два часа продолжалась воздушная тревога. Зафиксировано повреждение объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов произошел пожар.

11 июня Минобороны России сообщило об уничтожении «Ланцетом» украинского Су-25 в Днепропетровской области. До этого украинские военные лишились вертолета Ми-8.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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