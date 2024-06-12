Минобороны Словакии сочло госизменой передачу МиГ-29 Украине
Минобороны Словакии потребует возбудить уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, которая состоялась в прошлом году при бывшем руководстве ведомства. Об этом пишет газета SME.
Речь идет о государственной измене, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. Он пояснил, что передачу Киеву истребителей одобрил его предшественник и нынешний председатель внепарламентской партии демократов Ярослав Надь, тем самым он «ослабил вооруженные силы в нарушение Конституции» республики. Надь пошел на этот шаг вопреки воле своих партнеров по коалиции, добавил министр.
Госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер на этой неделе сообщил, что готовит судебный иск в связи с незаконной передачей бывшим министром истребителей МиГ-29 стоимостью более 500 млн евро. По его словам, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине МиГ-29, «явно не существует».
Правительство Словакии 17 марта 2023 г. одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». 23 марта 2023 г. республика отправила на Украину четыре МиГ-29.