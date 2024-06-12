Минобороны Словакии сочло госизменой передачу МиГ-29 Украине

Речь идет о государственной измене, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. Он пояснил, что передачу Киеву истребителей одобрил его предшественник и нынешний председатель внепарламентской партии демократов Ярослав Надь, тем самым он «ослабил вооруженные силы в нарушение Конституции» республики. Надь пошел на этот шаг вопреки воле своих партнеров по коалиции, добавил министр.