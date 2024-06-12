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Минобороны Словакии сочло госизменой передачу МиГ-29 Украине

Ведомости

Минобороны Словакии потребует возбудить уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, которая состоялась в прошлом году при бывшем руководстве ведомства. Об этом пишет газета SME.

Речь идет о государственной измене, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. Он пояснил, что передачу Киеву истребителей одобрил его предшественник и нынешний председатель внепарламентской партии демократов Ярослав Надь, тем самым он «ослабил вооруженные силы в нарушение Конституции» республики. Надь пошел на этот шаг вопреки воле своих партнеров по коалиции, добавил министр.

Госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер на этой неделе сообщил, что готовит судебный иск в связи с незаконной передачей бывшим министром истребителей МиГ-29 стоимостью более 500 млн евро. По его словам, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине МиГ-29, «явно не существует».

Правительство Словакии 17 марта 2023 г. одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». 23 марта 2023 г. республика отправила на Украину четыре МиГ-29.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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