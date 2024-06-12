Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: правительство Украины собирается приватизировать около 20 госкомпаний

Ведомости

Правительство Украины выставит на аукцион около 20 государственных компаний, чтобы выручить от их продажи средства на финансирование армии и поддержку экономики, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, в этом году государственному бюджету страны не хватает $5 млрд на военные расходы. Власти намерены укрепить слабеющую экономику Украины, привлекая инвестиции. Правительство планирует продать активы на сумму не менее $100 млн. Эта сумма меркнет по сравнению с пакетами помощи, направляемыми западными союзниками, отмечает газета.

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль рассказал, что в 2023 г. пять самых убыточных компаний обошлись государству более чем в $50 млн. Такой уровень расходов неприемлем, подчеркнул он. На этой неделе Коваль собирается представить план приватизации на конференции в Берлине. Сейчас его фонд определяет, как распоряжаться государственными предприятиями.

«Конечная цель правительства – сохранить контроль только над 100 компаниями», – отмечает глава фонда.

По информации издания, на продажу будут выставлены гостиница «Украина» и горно-химическая компания United Mining and Chemical Company (UMCC). Стартовая цена UMCC начинается от $100 млн.

10 июня правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в пользу государства. Заместитель главы Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов Павел Великореченин уточнил, что это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности РФ и ее резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных