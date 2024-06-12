NYT: правительство Украины собирается приватизировать около 20 госкомпаний

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль рассказал, что в 2023 г. пять самых убыточных компаний обошлись государству более чем в $50 млн. Такой уровень расходов неприемлем, подчеркнул он. На этой неделе Коваль собирается представить план приватизации на конференции в Берлине. Сейчас его фонд определяет, как распоряжаться государственными предприятиями.