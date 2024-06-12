NYT: правительство Украины собирается приватизировать около 20 госкомпаний
Правительство Украины выставит на аукцион около 20 государственных компаний, чтобы выручить от их продажи средства на финансирование армии и поддержку экономики, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их данным, в этом году государственному бюджету страны не хватает $5 млрд на военные расходы. Власти намерены укрепить слабеющую экономику Украины, привлекая инвестиции. Правительство планирует продать активы на сумму не менее $100 млн. Эта сумма меркнет по сравнению с пакетами помощи, направляемыми западными союзниками, отмечает газета.
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль рассказал, что в 2023 г. пять самых убыточных компаний обошлись государству более чем в $50 млн. Такой уровень расходов неприемлем, подчеркнул он. На этой неделе Коваль собирается представить план приватизации на конференции в Берлине. Сейчас его фонд определяет, как распоряжаться государственными предприятиями.
«Конечная цель правительства – сохранить контроль только над 100 компаниями», – отмечает глава фонда.
По информации издания, на продажу будут выставлены гостиница «Украина» и горно-химическая компания United Mining and Chemical Company (UMCC). Стартовая цена UMCC начинается от $100 млн.
10 июня правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в пользу государства. Заместитель главы Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов Павел Великореченин уточнил, что это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности РФ и ее резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».