На Украине арестовали российские активы почти на $1 млрд
Полиция Украины заблокировала связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд, или 83 млрд руб.). Об этом сообщил начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.
«В целом обнаружили и арестовали активы на 83 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», – сказал он.
Рубель уточнил, что украинским военным были переданы вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа.
В августе 2023 г. министр кабмина Украины Олег Немчинов утверждал, что общая сумма заблокированных на Украине российских и белорусских активов достигла почти $2 млрд. По его словам, были арестованы или конфискованы Демуринский горно-обогатительный комбинат, активы трех банков и предпринимателя Олега Дерипаски, а также транспортные средства, авиационные суда, 3500 объектов жилой и 4000 нежилой недвижимости.
10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона, принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. 1 апреля того же года Верховная рада приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории страны.
В мае 2022 г. были арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). В октябре 2023 г. стало известно о блокировке активов российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на более чем 17 млрд гривен (более $460 млн). Среди замороженных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.