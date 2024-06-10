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Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского НПЗ

Ведомости

Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в пользу государства, сообщается на сайте Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Кабинет министров Украины согласовал предложение нацагентства о принудительном изъятии в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», – заявил заместитель главы АРМА Павел Великореченин.

По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности РФ и ее резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».

5 июня начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель сообщил, что полиция страны заблокировала связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд, или 83 млрд руб.).

Украинским военным были переданы вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа.

10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. 1 апреля того же года Верховная рада приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории страны.

В мае 2022 г. были арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). В октябре 2023 г. стало известно о блокировке активов российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на более чем 17 млрд гривен (более $460 млн). Среди замороженных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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