Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского НПЗ

10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. 1 апреля того же года Верховная рада приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории страны.