Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности 13 июня
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии 13 июня, заявил на брифинге помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
В настоящий момент такие соглашения с Украиной уже подписали 15 стран. Благодаря договоренности США добьются от Украины выполнения обязательств по контролю за применением американских вооружений, отметил советник главы государства.
«Это соглашение не включает в себя никаких обязательств по использованию наших сил для защиты Украины», – подчеркнул Салливан (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Украина не обращалась к США с просьбой об отправке американских военных на украинскую территорию.
30 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами.
По данным собеседников издания, Байден и Зеленский за несколько дней до конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.
В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.