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Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности 13 июня

Ведомости

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии 13 июня, заявил на брифинге помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В настоящий момент такие соглашения с Украиной уже подписали 15 стран. Благодаря договоренности США добьются от Украины выполнения обязательств по контролю за применением американских вооружений, отметил советник главы государства.

«Это соглашение не включает в себя никаких обязательств по использованию наших сил для защиты Украины», – подчеркнул Салливан (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Украина не обращалась к США с просьбой об отправке американских военных на украинскую территорию.

30 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами.

По данным собеседников издания, Байден и Зеленский за несколько дней до конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.

В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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