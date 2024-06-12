Зеленский перед саммитом в Швейцарии встретился с саудовским принцем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом в ходе его посещения королевства с необъявленным визитом.
«Содержательная и энергичная встреча», – написал Зеленский в Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили подготовку к саммиту в Швейцарии и его ожидаемым результатам.
Зеленский отметил «хорошую динамику» выполнения предварительных договоренностей в отношениях между странами. На встрече стороны также обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию «за поддержку».
С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россию на саммит не пригласили.