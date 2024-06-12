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Зеленский перед саммитом в Швейцарии встретился с саудовским принцем

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом в ходе его посещения королевства с необъявленным визитом.

«Содержательная и энергичная встреча», – написал Зеленский в Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили подготовку к саммиту в Швейцарии и его ожидаемым результатам. 

Зеленский отметил «хорошую динамику» выполнения предварительных договоренностей в отношениях между странами. На встрече стороны также обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию «за поддержку». 

С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россию на саммит не пригласили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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