МИД Китая осудил санкции США против России и КНР

12 июня США расширили санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», а также Национальный клиринговый центр и др.