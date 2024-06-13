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МИД Китая осудил санкции США против России и КНР

Ведомости

МИД Китая осудил новые санкции США против России и КНР, считает их незаконными и односторонними. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, санкции США нанесли серьезный ущерб и подорвали безопасность других стран. Кроме того, Линь добавил, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои компании и индивидуальные лица.

12 июня США расширили санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», а также Национальный клиринговый центр и др.

13 июня Банк России сообщил, что после введения санкций биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка и будет задавать траекторию для других валютных пар. В мае 2024 г. доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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