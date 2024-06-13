МИД Китая осудил санкции США против России и КНР
МИД Китая осудил новые санкции США против России и КНР, считает их незаконными и односторонними. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь.
«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, санкции США нанесли серьезный ущерб и подорвали безопасность других стран. Кроме того, Линь добавил, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои компании и индивидуальные лица.
12 июня США расширили санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», а также Национальный клиринговый центр и др.