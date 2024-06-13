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В Кремле будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии

Ведомости

В Кремле планируют следить за ходом саммита «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который начался в Италии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собираемся следить, естественно, внимательно», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. Ожидается, что на его полях президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности.

Кроме того, по данным японского портала Nikkei, лидеры стран G7 13 июня намерены достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине – для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «Большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов. Планируется, что фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому стране не придется возвращать деньги.

Агентство Bloomberg 13 июня со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи. По словам собеседников, окончательные технические детали будут известны после саммита в Италии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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