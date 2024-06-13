В Кремле будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии
В Кремле планируют следить за ходом саммита «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который начался в Италии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собираемся следить, естественно, внимательно», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. Ожидается, что на его полях президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности.
Кроме того, по данным японского портала Nikkei, лидеры стран G7 13 июня намерены достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине – для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «Большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов. Планируется, что фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому стране не придется возвращать деньги.
Агентство Bloomberg 13 июня со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи. По словам собеседников, окончательные технические детали будут известны после саммита в Италии.