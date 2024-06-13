В Кремле будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии

Кроме того, по данным японского портала Nikkei, лидеры стран G7 13 июня намерены достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине – для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд. По информации издания, страны «Большой семерки» внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов. Планируется, что фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому стране не придется возвращать деньги.