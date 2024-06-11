Nikkei узнало о схеме использования доходов от активов России для помощи Украине

21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов ЦБ России на восстановление и военные нужды Украины. Это позволит Киеву получить около 3 млрд евро в этом году (речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). 22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов РФ для военной помощи Украине. В документе также упоминается, что объединение не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций.