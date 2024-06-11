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Nikkei узнало о схеме использования доходов от активов России для помощи Украине

Ведомости

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Италии 13 июня намерены достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Как сообщает Nikkei, для этого при Всемирном банке будет создан специальный фонд.

По информации издания, США, Великобритания, Япония и другие страны внесут свой вклад в фонд в виде кредитов. Для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов. Планируется, что фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому стране не придется возвращать деньги. Соглашение по этому вопросу лидеры G7 намерены достичь на саммите 13 июня.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов за рубежом, включая резервы Центробанка и средства российских предпринимателей. Две трети из них находятся на территории Евросоюза (ЕС), большая часть – в бельгийской депозитарии Euroclear.

21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов ЦБ России на восстановление и военные нужды Украины. Это позволит Киеву получить около 3 млрд евро в этом году (речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). 22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов РФ для военной помощи Украине. В документе также упоминается, что объединение не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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