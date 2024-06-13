Захарова: Запад делает ставку на террористическую активность киевского режима
Запад делает ставку именно на террористическую активность киевского режима, на войну с гражданским населением любыми методами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, западные страны откровенно «подстрекают» Киев к совершению терактов и поощряют его наносить удары вглубь России.
Захарова привела материал Daily Express, которая 8 июня писала, что при военном успехе или победе Москвы в конфликте киевский режим «захочет вести террористическую деятельность внутри России, которая будет включать бомбардировки школ и других гражданских объектов», и что якобы это будет иметь «гораздо более разрушительные последствия». По словам автора материала, подготовка к терактам уже идет, отмечает Захарова.
Дипломат подчеркнула, что многие уже констатируют террористическую деятельность киевского режима.
«Последнее, что им осталось сделать, – признать очевидное: что вся эта террористическая деятельность киевского режима возможна исключительно на деньги «коллективного Запада», – написала дипломат.
11 июня стало известно, что США отменили запрет для батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) на использование американского оружия. The Washington Post сообщала, что националистическое объединение получит доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне негативно воспринимает решение Белого дома. Он подчеркнул, что речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях. По словам Пескова, внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что США «ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию».