Захарова привела материал Daily Express, которая 8 июня писала, что при военном успехе или победе Москвы в конфликте киевский режим «захочет вести террористическую деятельность внутри России, которая будет включать бомбардировки школ и других гражданских объектов», и что якобы это будет иметь «гораздо более разрушительные последствия». По словам автора материала, подготовка к терактам уже идет, отмечает Захарова.