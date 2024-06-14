Politico: Белоруссия поставляла Азербайджану артиллерию и РЭБ
С 2018 по 2022 г. Белоруссия якобы поставляла оружие Азербайджану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на некие утекшие документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Издание утверждает, что среди документов есть письма, дипломатические ноты, векселя и экспортные паспорта, которые указывают на помощь Баку со стороны Минска. По данным Politico, предполагаемые поставки включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новых вооружений для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотников.
Утверждается, что среди документов есть письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений, направленные предприятиям о заказах на артиллерийское оборудование для Азербайджан. Кроме того, пишет Politico, как следует из переписки двух стран, была согласована закупка самоходной станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».
Военный аналитик армянкой НКО «Региональный центр демократии и безопасности» подтвердил изданию, что просочившиеся документы относятся к технике, которую Азербайджан использовал в недавних конфликтах, в том числе в Нагорном Карабахе.
13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко. В рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом, уточнил Пашинян.
Лукашенко приезжал в Азербайджан с государственным визитом 15-17 мая, тогда же он посетил и Нагорный Карабах. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенным составе белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить».