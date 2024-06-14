Politico: Белоруссия поставляла Азербайджану артиллерию и РЭБ

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко. В рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом, уточнил Пашинян.