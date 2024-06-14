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Politico: Белоруссия поставляла Азербайджану артиллерию и РЭБ

Ведомости

С 2018 по 2022 г. Белоруссия якобы поставляла оружие Азербайджану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на некие утекшие документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Издание утверждает, что среди документов есть письма, дипломатические ноты, векселя и экспортные паспорта, которые указывают на помощь Баку со стороны Минска. По данным Politico, предполагаемые поставки включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новых вооружений для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотников.

Утверждается, что среди документов есть письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений, направленные предприятиям о заказах на артиллерийское оборудование для Азербайджан. Кроме того, пишет Politico, как следует из переписки двух стран, была согласована закупка самоходной станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».

Военный аналитик армянкой НКО «Региональный центр демократии и безопасности» подтвердил изданию, что просочившиеся документы относятся к технике, которую Азербайджан использовал в недавних конфликтах, в том числе в Нагорном Карабахе.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко. В рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом, уточнил Пашинян.

В тот же день МИД Армении вызвал в Ереван своего посла в Белоруссии для консультаций. Аналогичное решение принял МИД Белоруссии.

Лукашенко приезжал в Азербайджан с государственным визитом 15-17 мая, тогда же он посетил и Нагорный Карабах. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенным составе белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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