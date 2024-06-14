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Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов в Европе

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов по европейским странам в рамках очередного пакета санкций против России. Трансляцию конференции опубликовало агентство Reuters.

«Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые ограничивают движение офицеров российской разведки», – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, такие ограничительные меры применялись и раньше.

28 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по стране только с разрешения польских властей. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.

27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Тогда Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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