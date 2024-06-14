Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов по европейским странам в рамках очередного пакета санкций против России. Трансляцию конференции опубликовало агентство Reuters.
«Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые ограничивают движение офицеров российской разведки», – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, такие ограничительные меры применялись и раньше.
28 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по стране только с разрешения польских властей. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.
27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Тогда Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.