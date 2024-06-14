Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов в Европе

28 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по стране только с разрешения польских властей. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.