Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС и заслушал доклады об авиации
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) и заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России.
Белоусову также представили работу группы управления дронами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.
14 июня Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе встречи Белоусов и Дюмин обсудили взаимодействие с субъектами страны в вопросе поставок БПЛА и обучения по их применению.
10 июня Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают специальную военную операцию.