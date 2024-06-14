Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС и заслушал доклады об авиации

14 июня Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе встречи Белоусов и Дюмин обсудили взаимодействие с субъектами страны в вопросе поставок БПЛА и обучения по их применению.