Белоусов провел встречу с военными корреспондентами
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают специальную военную операцию, передает ТАСС.
Разговор носил откровенный и конструктивный характер. Предполагается, что такие встречи будут проходить регулярно. Минобороны РФ сообщило, что по итогам встречи министр даст ряд поручений.
10 июня Белоусов также посетил Национальный медицинский исследовательских центр высоких технологий – Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского. Глава ведомства обсудил с руководством учреждения состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения.
Белоусову продемонстрировали возможности гибридной операционной. В свою очередь министр обороны отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей медицинского центра.