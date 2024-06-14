Песков: условия Путина по Украине не являются ультиматумом
Условия президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине являются мирной инициативой, а не ультиматумом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это действительно мирное предложение Путина. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», – сказал он в комментарии «Известиям».
Песков отметил, что инициативы были подготовлены исходя из нынешней ситуации – Киеву нужно учитывать, что обстоятельства могут измениться.
14 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 на саммите «большой семерки» назвал условия Путина по урегулированию конфликта «ультиматумом», они «ничем не отличаются от тех, что были раньше».
Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.