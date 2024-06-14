Столтенберг и Остин оценили предложение Путина по Украине
Условия президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не являются мирным предложение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России – контролировать Украину», – сказал генсек НАТО на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия «не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира».
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет ждать реакции на новые предложения президента России, но «ни за кем мы бегать не собираемся». 15 июня начинается первый день мирной конференции по Украине в Швейцарии.