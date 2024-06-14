Лидеры G7 потребовали от хуситов прекратить нападения на суда в Красном море
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) потребовали от членов йеменских хуситов движения «Ансар Аллах» немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, а также освободить захваченный ранее ролкер Galaxy Leader и его экипаж.
«Мы осуждаем продолжающиеся нападения хуситов на международные и торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Эти незаконные атаки должны быть прекращены. Продолжающиеся атаки хуситов в Красном море создают риск дестабилизации региона, нарушения свободы судоходства и торговых потоков, а также ставят под угрозу выполнение дорожной карты мирного урегулирования в Йемене», – указано в сообщении группы (цитата по ТАСС).
Ранее 14 июня йеменские хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты по судну «Вербена» в Аденском заливе, в результате был ранен один моряк. Уточнялось, что «Вербена» принадлежит Украине и используется Польшей, судно шло под флагом Палау. Оно направлялось в Италию с грузом древесных строительных материалов.
13 июня хуситы атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата судно было повреждено, произошло сильное затопление машинного отделения.
Хуситы атакуют корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.