Лидеры G7 потребовали от хуситов прекратить нападения на суда в Красном море

«Мы осуждаем продолжающиеся нападения хуситов на международные и торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Эти незаконные атаки должны быть прекращены. Продолжающиеся атаки хуситов в Красном море создают риск дестабилизации региона, нарушения свободы судоходства и торговых потоков, а также ставят под угрозу выполнение дорожной карты мирного урегулирования в Йемене», – указано в сообщении группы (цитата по ТАСС).