Небензя: Киев и Запад будут виноваты в кровопролитии при отказе от плана России
В случае отказа от мирного плана урегулирования конфликта на Украине президента России Владимира Путина «ответственность за кровопролития» ляжет на Киев и Запад, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», – сообщил он.
Небензя также заявил, что план, озвученный главой России, базируется на принципиальной позиции РФ, включающей нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Принципиальными для РФ Небензя также назвал полное обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан, признание новых территориальных реалий.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Генассамблея ООН 2 марта 2022 г. приняла резолюцию с осуждением начала спецоперации и требованием вывести российские войска с территории Украины. В октябре того же года Генассамблея приняла еще одну резолюцию с призывом к России отменить решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спецоперация является попыткой прекратить войну, которая идет в Донбассе с 2014 г. Он также не раз повторял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом всех сложившихся на земле реалий.