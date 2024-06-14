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Небензя: Киев и Запад будут виноваты в кровопролитии при отказе от плана России

Ведомости

В случае отказа от мирного плана урегулирования конфликта на Украине президента России Владимира Путина «ответственность за кровопролития» ляжет на Киев и Запад, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», – сообщил он.

Небензя также заявил, что план, озвученный главой России, базируется на принципиальной позиции РФ, включающей нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Принципиальными для РФ Небензя также назвал полное обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан, признание новых территориальных реалий.

14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Генассамблея ООН 2 марта 2022 г. приняла резолюцию с осуждением начала спецоперации и требованием вывести российские войска с территории Украины. В октябре того же года Генассамблея приняла еще одну резолюцию с призывом к России отменить решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спецоперация является попыткой прекратить войну, которая идет в Донбассе с 2014 г. Он также не раз повторял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом всех сложившихся на земле реалий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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