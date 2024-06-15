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Володин: часть депутатов Рады начали обсуждать условия прекращения огня Путина

Конференция по Украине в Швейцарии «потеряла смысл», считает спикер ГД
Ведомости

Единственным легитимным субъектом на Украине является Верховная Рада, украинские депутаты уже начали обсуждение предложений президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Конференция по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, «потеряла смысл», считает Володин. Он напомнил, что срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершился, и сейчас только Рада может участвовать в достижении каких-то договоренностей.

«Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», – заявил Володин.

По его мнению чем, дольше украинские депутаты «будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз», тем меньше останется граждан страны, а территория республики будет сокращаться. Президента Украины нет, а ответственность лежит на Верховной Раде, заключил председатель Госдумы.

Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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