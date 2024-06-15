Володин: часть депутатов Рады начали обсуждать условия прекращения огня Путина

По его мнению чем, дольше украинские депутаты «будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз», тем меньше останется граждан страны, а территория республики будет сокращаться. Президента Украины нет, а ответственность лежит на Верховной Раде, заключил председатель Госдумы.