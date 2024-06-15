Володин: часть депутатов Рады начали обсуждать условия прекращения огня Путина

Володин: часть депутатов Рады начали обсуждать условия прекращения огня ПутинаКонференция по Украине в Швейцарии «потеряла смысл», считает спикер ГД
Единственным легитимным субъектом на Украине является Верховная Рада, украинские депутаты уже начали обсуждение предложений президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Конференция по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, «потеряла смысл», считает Володин. Он напомнил, что срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершился, и сейчас только Рада может участвовать в достижении каких-то договоренностей.
«Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», – заявил Володин.
По его мнению чем, дольше украинские депутаты «будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз», тем меньше останется граждан страны, а территория республики будет сокращаться. Президента Украины нет, а ответственность лежит на Верховной Раде, заключил председатель Госдумы.
Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.