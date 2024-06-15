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МИД Кубы заявил о заходе подлодки США на базу в Гуантанамо без приглашения

Ведомости

Американская атомная подводная лодка Helena без приглашения зашла в залив Гуантанамо на южном берегу Кубы, заявил кубинский министр иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио Домингес.

«Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды таких средств», – сказал министр (цитата по Cubadebate). 

Он подчеркнул, что подлодка принадлежит «державе, которая проводит официальную политику, враждебную Кубе». Визиты военно-морских сил обычно проходят по приглашению, но в этом случае «это не так», подчеркнул Домингес.

Подводная лодка Helena 13 июня прибыла в залив Гуантанамо спустя день после прибытия в Гаванскую бухту российских кораблей, сообщало Associated Press со ссылкой на южное командование США.

12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что российские корабли зайдут в порт Гаваны «в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой». Четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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