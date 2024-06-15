МИД Кубы заявил о заходе подлодки США на базу в Гуантанамо без приглашения
Американская атомная подводная лодка Helena без приглашения зашла в залив Гуантанамо на южном берегу Кубы, заявил кубинский министр иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио Домингес.
«Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды таких средств», – сказал министр (цитата по Cubadebate).
Он подчеркнул, что подлодка принадлежит «державе, которая проводит официальную политику, враждебную Кубе». Визиты военно-морских сил обычно проходят по приглашению, но в этом случае «это не так», подчеркнул Домингес.
Подводная лодка Helena 13 июня прибыла в залив Гуантанамо спустя день после прибытия в Гаванскую бухту российских кораблей, сообщало Associated Press со ссылкой на южное командование США.
12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что российские корабли зайдут в порт Гаваны «в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой». Четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня.