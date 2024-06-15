МИД Кубы заявил о заходе подлодки США на базу в Гуантанамо без приглашения

«Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды таких средств», – сказал министр (цитата по Cubadebate).