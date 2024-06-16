Норвегия выделит Украине $100 млн на ремонт энергетической системы
Правительство Норвегии дополнительно выделит $100 млн Украине на поддержку ее энергосектора, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. Его слова приводятся на сайте норвежского правительства.
«Норвегия выделит 1,1 млрд норвежских крон ($100 млн) на поддержку Украины для обеспечения безопасности электроснабжения страны», – заявил премьер-министр Норвегии.
По его словам, на Украине уничтожены более 50% мощностей энергетической инфраструктуры. Правительство Норвегии поддерживает диалог с украинскими властями о том, как использовать выделенные средства наиболее эффективно. Работы по восстановлению инфраструктуры необходимо начать до наступления зимы.
Около 120 млн норвежских крон ($11 млн) будет выделено по линии Фонда развития ООН. Средства будут использованы для организации энергоснабжения объектов здравоохранения, в частности, родильных отделений и операционных в семи больницах Харьковской области Украины.
15 июня глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о неспособности восстановить все поврежденные на Украине энергостанции до наступления зимы.
В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой. Подачу электричества не стали ограничивать только на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.