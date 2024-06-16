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Норвегия выделит Украине $100 млн на ремонт энергетической системы

Ведомости

Правительство Норвегии дополнительно выделит $100 млн Украине на поддержку ее энергосектора, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. Его слова приводятся на сайте норвежского правительства.

«Норвегия выделит 1,1 млрд норвежских крон ($100 млн) на поддержку Украины для обеспечения безопасности электроснабжения страны», – заявил премьер-министр Норвегии.

По его словам, на Украине уничтожены более 50% мощностей энергетической инфраструктуры. Правительство Норвегии поддерживает диалог с украинскими властями о том, как использовать выделенные средства наиболее эффективно. Работы по восстановлению инфраструктуры необходимо начать до наступления зимы.

Около 120 млн норвежских крон ($11 млн) будет выделено по линии Фонда развития ООН. Средства будут использованы для организации энергоснабжения объектов здравоохранения, в частности, родильных отделений и операционных в семи больницах Харьковской области Украины.

15 июня глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о неспособности восстановить все поврежденные на Украине энергостанции до наступления зимы.

В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой. Подачу электричества не стали ограничивать только на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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