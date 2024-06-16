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Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям

Ведомости

Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Документ был подписан главой государства 16 июня. 

14 июня о назначении Титова на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями сообщил источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. О готовящемся новом назначении Титова «Ведомости» также писали в мае.

С 2020 по 2022 г., до отъезда из России после начала спецоперации на Украине, пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс. Путин говорил, что он мог покинуть страну из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасался уголовных дел.

Титов занимает пост уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей с 2012 г. При этом в 2022 г. срок его полномочий истек – согласно правилу, должность омбудсмена можно занимать не более двух сроков по пять лет.

В законе не указан срок, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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