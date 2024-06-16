Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям

С 2020 по 2022 г., до отъезда из России после начала спецоперации на Украине, пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс. Путин говорил, что он мог покинуть страну из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасался уголовных дел.