Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям
Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Документ был подписан главой государства 16 июня.
С 2020 по 2022 г., до отъезда из России после начала спецоперации на Украине, пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс. Путин говорил, что он мог покинуть страну из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасался уголовных дел.
Титов занимает пост уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей с 2012 г. При этом в 2022 г. срок его полномочий истек – согласно правилу, должность омбудсмена можно занимать не более двух сроков по пять лет.
В законе не указан срок, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего.