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Титов назначен спецпредставителем президента по международными организациям

Бизнес-омбудсменом он давно не работает
Денис Куренев
Евгений Разумный / Ведомости

Борис Титов, переставший почти два года назад де-юре быть уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей, стал спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ об этом подписал Владимир Путин, сказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. О готовящемся новом назначении Титова в мае писали «Ведомости».

Титов занял пост уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей в июне 2012 г. Спустя год появился закон, который ограничил по срокам пребывания в должности омбудсмена: не более двух сроков по пять лет. В соответствии с законом срок полномочий Титова уже давно истек, но в законе не указан срок, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего. На этот «нюанс» и опирался Титов, говорили «Ведомостям» юристы. Источники «Ведомостей» отмечали также, что сам Титов, будучи человеком с бизнес-бэкграундом, понимал, что лучше публично не отказываться от имеющегося, казалось бы, статуса.

С 2020 по 2022 г., т. е. до отъезда в Израиль, пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс.

В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс был уволен с поста спецпредставителя президента, он покинул страну в начале того же года. Путин допускал, что тот «удрал» из России из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасался уголовных дел. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

У президента России более 20 назначенных им специальных представителей по различным вопросам внутренней и внешней политики. Некоторые также получают дополнительный статус советника президента – то есть высокопоставленного сотрудника Кремля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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