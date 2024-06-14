Титов назначен спецпредставителем президента по международными организациям

Титов назначен спецпредставителем президента по международными организациямБизнес-омбудсменом он давно не работает
Борис Титов, переставший почти два года назад де-юре быть уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей, стал спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ об этом подписал Владимир Путин, сказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. О готовящемся новом назначении Титова в мае писали «Ведомости».
Титов занял пост уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей в июне 2012 г. Спустя год появился закон, который ограничил по срокам пребывания в должности омбудсмена: не более двух сроков по пять лет. В соответствии с законом срок полномочий Титова уже давно истек, но в законе не указан срок, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего. На этот «нюанс» и опирался Титов, говорили «Ведомостям» юристы. Источники «Ведомостей» отмечали также, что сам Титов, будучи человеком с бизнес-бэкграундом, понимал, что лучше публично не отказываться от имеющегося, казалось бы, статуса.
С 2020 по 2022 г., т. е. до отъезда в Израиль, пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс.
В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс был уволен с поста спецпредставителя президента, он покинул страну в начале того же года. Путин допускал, что тот «удрал» из России из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасался уголовных дел. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.
У президента России более 20 назначенных им специальных представителей по различным вопросам внутренней и внешней политики. Некоторые также получают дополнительный статус советника президента – то есть высокопоставленного сотрудника Кремля.