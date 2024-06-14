Титов назначен спецпредставителем президента по международными организациям

Титов занял пост уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей в июне 2012 г. Спустя год появился закон, который ограничил по срокам пребывания в должности омбудсмена: не более двух сроков по пять лет. В соответствии с законом срок полномочий Титова уже давно истек, но в законе не указан срок, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего. На этот «нюанс» и опирался Титов, говорили «Ведомостям» юристы. Источники «Ведомостей» отмечали также, что сам Титов, будучи человеком с бизнес-бэкграундом, понимал, что лучше публично не отказываться от имеющегося, казалось бы, статуса.