В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден газопровод
В подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области был поврежден газопровод, заявил глава военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль», – уточнил Прокудин.
По его словам, за последние сутки в Херсонской области пострадали два человека.
17 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что микрорайон в Новой Каховке и шесть сел Новокаховского городского округа оказались обесточены после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Проводятся ремонтно-восстановительные работы.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.