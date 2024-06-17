Южная Корея и Китай проведут заседание диалога по безопасности 18 июня

В апреле Bloomberg писал, что США хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки ряда наиболее современных логических микросхем в Китай. Данный вопрос уже поднимался в ходе саммита «большой семерки» в июне 2023 г., но в феврале 2024 г. в министерстве торговли Южной Кореи заявляли, что пересмотр национальных мер экспортного контроля в сфере полупроводников – весьма сложная процедура, которая занимает месяцы.