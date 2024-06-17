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Южная Корея и Китай проведут заседание диалога по безопасности 18 июня

Ведомости

Южная Корея и Китай 18 июня в Сеуле проведут первое заседание диалога в сфере безопасности и внешней политики в формате «два плюс два» с участием представителей МИД и оборонных ведомств, сообщил Bloomberg со ссылкой южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

«Две страны обменяются мнениями о двусторонних отношениях, проблемах Корейского полуострова и других темах, представляющих интерес, включая региональную и международную геополитическую ситуацию», – цитирует агентство заявление корейского МИД.

Издание отмечает, что встреча состоится после переговоров между китайским премьером Ли Цянем и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем в прошлом месяце в кулуарах трехстороннего саммита с участием Японии. Сообщается, что в ходе конференции Ли хотел убедить своих соседей работать с Пекином над сохранением стабильности цепочек поставок, поскольку Токио и Сеул сближаются с США.

В апреле Bloomberg писал, что США хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки ряда наиболее современных логических микросхем в Китай. Данный вопрос уже поднимался в ходе саммита «большой семерки» в июне 2023 г., но в феврале 2024 г. в министерстве торговли Южной Кореи заявляли, что пересмотр национальных мер экспортного контроля в сфере полупроводников – весьма сложная процедура, которая занимает месяцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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