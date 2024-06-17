Южная Корея и Китай проведут заседание диалога по безопасности 18 июня
Южная Корея и Китай 18 июня в Сеуле проведут первое заседание диалога в сфере безопасности и внешней политики в формате «два плюс два» с участием представителей МИД и оборонных ведомств, сообщил Bloomberg со ссылкой южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
«Две страны обменяются мнениями о двусторонних отношениях, проблемах Корейского полуострова и других темах, представляющих интерес, включая региональную и международную геополитическую ситуацию», – цитирует агентство заявление корейского МИД.
Издание отмечает, что встреча состоится после переговоров между китайским премьером Ли Цянем и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем в прошлом месяце в кулуарах трехстороннего саммита с участием Японии. Сообщается, что в ходе конференции Ли хотел убедить своих соседей работать с Пекином над сохранением стабильности цепочек поставок, поскольку Токио и Сеул сближаются с США.
В апреле Bloomberg писал, что США хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки ряда наиболее современных логических микросхем в Китай. Данный вопрос уже поднимался в ходе саммита «большой семерки» в июне 2023 г., но в феврале 2024 г. в министерстве торговли Южной Кореи заявляли, что пересмотр национальных мер экспортного контроля в сфере полупроводников – весьма сложная процедура, которая занимает месяцы.