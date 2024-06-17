В «Хамасе» назвали военным преступлением сожжение зала ожидания на КПП «Рафах»

В группировке заявили о необходимости принятия необходимых мер для привлечения израильских военных к ответственности за уничтожение гражданского объекта. Подобные действия, по мнению «Хамаса», лишают палестинцев связи с внешним миром и не дают больным и раненым мирным жителям анклава возможности выехать из Газы на лечение за границу.