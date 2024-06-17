В «Хамасе» назвали военным преступлением сожжение зала ожидания на КПП «Рафах»
Сожжение военными армии обороны Израиля зала ожидания в палестинской части контрольно-пропускного пункта «Рафах» является военным преступлением и должно быть осуждено международным сообществом, сообщается в Telegram-канале радикальной палестинской группировки «Хамас».
«Это преступный акт и варварское поведение, являющееся частью продолжающейся войны на уничтожение нашего палестинского народа в секторе Газа», – говорится в заявлении.
В группировке заявили о необходимости принятия необходимых мер для привлечения израильских военных к ответственности за уничтожение гражданского объекта. Подобные действия, по мнению «Хамаса», лишают палестинцев связи с внешним миром и не дают больным и раненым мирным жителям анклава возможности выехать из Газы на лечение за границу.
17 июня телеканал Aljazeera сообщил, что зал ожидания КПП «Рафах» был сожжен. По его данным, помещение полностью разрушено.
Израильские военные установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом 7 мая. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть КПП между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Суд постановил оставить пограничный пункт «Рафах» открытым для беспрепятственного предоставления необходимой помощи жителям анклава.
16 июня израильская армия заявила о введении тактической паузы для доставки гуманитарной помощи в Газу. Израиль объяснил введение пауз усилиями ЦАХАЛ и правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гумпомощи, поступающей в Газу, и после обсуждений с ООН и международными организациями.