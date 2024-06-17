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В «Хамасе» назвали военным преступлением сожжение зала ожидания на КПП «Рафах»

Ведомости

Сожжение военными армии обороны Израиля зала ожидания в палестинской части контрольно-пропускного пункта «Рафах» является военным преступлением и должно быть осуждено международным сообществом, сообщается в Telegram-канале радикальной палестинской группировки «Хамас».

«Это преступный акт и варварское поведение, являющееся частью продолжающейся войны на уничтожение нашего палестинского народа в секторе Газа», – говорится в заявлении.

В группировке заявили о необходимости принятия необходимых мер для привлечения израильских военных к ответственности за уничтожение гражданского объекта. Подобные действия, по мнению «Хамаса», лишают палестинцев связи с внешним миром и не дают больным и раненым мирным жителям анклава возможности выехать из Газы на лечение за границу.

17 июня телеканал Aljazeera сообщил, что зал ожидания КПП «Рафах» был сожжен. По его данным, помещение полностью разрушено.

Израильские военные установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом 7 мая. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть КПП между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Суд постановил оставить пограничный пункт «Рафах» открытым для беспрепятственного предоставления необходимой помощи жителям анклава.

16 июня израильская армия заявила о введении тактической паузы для доставки гуманитарной помощи в Газу. Израиль объяснил введение пауз усилиями ЦАХАЛ и правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гумпомощи, поступающей в Газу, и после обсуждений с ООН и международными организациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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