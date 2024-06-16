Израиль ввел ежедневные тактические паузы для доставки помощи в Газу

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших, по данным минздрава Газы, за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек. ВОЗ сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу.