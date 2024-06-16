Израиль ввел ежедневные тактические паузы для доставки помощи в Газу
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении тактической паузы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
«Начиная со вчерашнего дня [15 июня] локальная тактическая пауза военной активности в гуманитарных целях будет проводиться с 08:00 до 19:00 [время совпадает с московским] каждый день до дальнейшего уведомления вдоль дороги, ведущей от КПП “Керем Шалом” к дороге Салах ад-Дин, а затем на север», – говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Израиль объяснил введение пауз усилиями ЦАХАЛ и правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гумпомощи, поступающей в Газу, и после обсуждений с ООН и международными организациями.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших, по данным минздрава Газы, за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек. ВОЗ сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу.