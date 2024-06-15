Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВОЗ сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу

Ведомости

На Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 г. погибли более 500 палестинцев, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена эскалацией кризиса в области здравоохранения на «оккупированной палестинской территории», говорится в заявлении ВОЗ в X. 

Нападения на инфраструктуру здравоохранения и ужесточение ограничений на передвижение, как отметили в организации, затрудняют людям доступ к медицинской помощи. 

«Всплеск насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с момента начала войны в секторе Газа привел к гибели 521 палестинца, в том числе 126 детей, в период с 7 октября 2023 г. по 10 июня 2024 г.», – говорится в заявлении.

С начала конфликта пострадали более 5200 человек, а к концу мая ВОЗ задокументировала 480 нападений на медицинские учреждения на Западном берегу. Кроме того, по данным организации, в течение почти года работники здравоохранения получают только половину своей зарплаты, а в наличии нет 45% основных лекарств. ВОЗ поддерживает минздрав в закупках медикаментов, также она заранее разместила запасы в больницах на Западном берегу. Организация призывает к «немедленной и активной защите гражданского населения и здравоохранения» на Западном берегу.

В конце марта ВОЗ сообщила о ситуации в системе здравоохранения в секторе Газа. На тот момент в анклаве частично работали 10 из 36 больниц, говорил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. ВОЗ требовала немедленного прекращения нападений на больницы Газы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных