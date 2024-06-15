ВОЗ сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу
На Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 г. погибли более 500 палестинцев, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена эскалацией кризиса в области здравоохранения на «оккупированной палестинской территории», говорится в заявлении ВОЗ в X.
Нападения на инфраструктуру здравоохранения и ужесточение ограничений на передвижение, как отметили в организации, затрудняют людям доступ к медицинской помощи.
«Всплеск насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с момента начала войны в секторе Газа привел к гибели 521 палестинца, в том числе 126 детей, в период с 7 октября 2023 г. по 10 июня 2024 г.», – говорится в заявлении.
С начала конфликта пострадали более 5200 человек, а к концу мая ВОЗ задокументировала 480 нападений на медицинские учреждения на Западном берегу. Кроме того, по данным организации, в течение почти года работники здравоохранения получают только половину своей зарплаты, а в наличии нет 45% основных лекарств. ВОЗ поддерживает минздрав в закупках медикаментов, также она заранее разместила запасы в больницах на Западном берегу. Организация призывает к «немедленной и активной защите гражданского населения и здравоохранения» на Западном берегу.
В конце марта ВОЗ сообщила о ситуации в системе здравоохранения в секторе Газа. На тот момент в анклаве частично работали 10 из 36 больниц, говорил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. ВОЗ требовала немедленного прекращения нападений на больницы Газы.