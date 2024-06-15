ВОЗ сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу

С начала конфликта пострадали более 5200 человек, а к концу мая ВОЗ задокументировала 480 нападений на медицинские учреждения на Западном берегу. Кроме того, по данным организации, в течение почти года работники здравоохранения получают только половину своей зарплаты, а в наличии нет 45% основных лекарств. ВОЗ поддерживает минздрав в закупках медикаментов, также она заранее разместила запасы в больницах на Западном берегу. Организация призывает к «немедленной и активной защите гражданского населения и здравоохранения» на Западном берегу.