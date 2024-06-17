Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Рамафоза 14 июня был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Кандидат набрал 283 голоса. В поздравительной телеграмме 15 июня Путин сообщил, что Россия высоко ценит личный вклад Рамафозы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур.