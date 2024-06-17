Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Сирила Рамафозу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской республики по итогам состоявшихся всеобщих выборов, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Выражена надежда на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнерства России и ЮАР», – говорится в сообщении.
Рамафоза 14 июня был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Кандидат набрал 283 голоса. В поздравительной телеграмме 15 июня Путин сообщил, что Россия высоко ценит личный вклад Рамафозы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур.
Президент РФ также пригласил лидера ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.