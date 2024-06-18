Генпрокуратура: ICAO получила доказательства непричастности РФ к крушению МН17

По его словам, ожидать справедливого решения от этого органа не стоит, поскольку «большинство в нем составляют страны коллективного Запада, их сателлиты и зависимые от них страны». Грунис также добавил, что совет в целом не вправе устанавливать виновность той или иной стороны в этом деле.