Генпрокуратура: ICAO получила доказательства непричастности РФ к крушению МН17
Россия направляла Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 г. Но рассчитывать на справедливое решение не приходится из-за преобладания в совете ICAO прозападных настроений, заявил ТАСС старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.
«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об <…> абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», – сказал он.
По его словам, ожидать справедливого решения от этого органа не стоит, поскольку «большинство в нем составляют страны коллективного Запада, их сателлиты и зависимые от них страны». Грунис также добавил, что совет в целом не вправе устанавливать виновность той или иной стороны в этом деле.
Дело рассматривается советом с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., запрещающей применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.
17 июня МИД России сообщил, что РФ прекращает участие в этом споре. Россия не признает компетенцию совета в этом деле. Россия неоднократно предлагала провести независимое международное расследование авиакатастрофы согласно указанным критериям, но совет ICAO отказал в этом. В министерстве указывают, что окончательные выводы технического расследования СБН содержат множество неточностей и нестыковок, при этом расследование вели представители стран, которые проводят антироссийскую политику.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее называл решение суда в Гааге, обвинившего произошедшем ополчение ДНР, политизированным.