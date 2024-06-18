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Генпрокуратура: ICAO получила доказательства непричастности РФ к крушению МН17

Ведомости

Россия направляла Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 г. Но рассчитывать на справедливое решение не приходится из-за преобладания в совете ICAO прозападных настроений, заявил ТАСС старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.

«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об <…> абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», – сказал он.

По его словам, ожидать справедливого решения от этого органа не стоит, поскольку «большинство в нем составляют страны коллективного Запада, их сателлиты и зависимые от них страны». Грунис также добавил, что совет в целом не вправе устанавливать виновность той или иной стороны в этом деле.

Дело рассматривается советом с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., запрещающей применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.

17 июня МИД России сообщил, что РФ прекращает участие в этом споре. Россия не признает компетенцию совета в этом деле. Россия неоднократно предлагала провести независимое международное расследование авиакатастрофы согласно указанным критериям, но совет ICAO отказал в этом. В министерстве указывают, что окончательные выводы технического расследования СБН содержат множество неточностей и нестыковок, при этом расследование вели представители стран, которые проводят антироссийскую политику.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее называл решение суда в Гааге, обвинившего произошедшем ополчение ДНР, политизированным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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