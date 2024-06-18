Hurriyet: Турция помогла России предотвратить теракт после «Крокуса»

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу, начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.