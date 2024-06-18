Hurriyet: Турция помогла России предотвратить теракт после «Крокуса»
Турция помогла России предотвратить новый теракт, который мог произойти после атаки на «Крокус сити холл», сообщает турецкая газета Hurriyet.
Турция получила информацию о втором запланированном теракте в торговом центре в Москве. По данным издания, турецкая разведка предотвратила вторую крупную атаку, передав данные России. Информацию получили от пяти задержанных сторонников организации «Вилаят Хорасан» – филиала запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу, начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.
11 июня директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что ведомство установило причастность военной разведки Украины к теракту. По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения резонансных преступлений в России.