Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по территории России

5 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информагентств заявил, что такой шаг означает прямую вовлеченность западных стран в войну против РФ. Он предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».