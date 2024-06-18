Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по территории России
Украина в рамках конфликта в соответствии с международным правом имеет право наносить удары по территории России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
«Подобные нападения на Россию допускаются международным правом. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически сократится. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они уже делают», – сказал он.
Нехаммер также не согласился с заявлениями, что Запад переходит красную линию, позволяя ВСУ использовать иностранное оружие для ударов по РФ. По его мнению, дискуссия «движется в неправильном политическом направлении».
Политик напомнил, что Австрия является нейтральной страной и не поставляет оружие Украине. В то же время как член ЕС Австрия поддерживает санкции против России и финансовую помощь для Украины, добавил он.
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ВСУ западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по России нельзя считать эскалацией.
5 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информагентств заявил, что такой шаг означает прямую вовлеченность западных стран в войну против РФ. Он предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны Украины.