Путин назначил нового посла в Киргизии
Новым российским послом в Киргизии стал Сергей Вакунов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
При награждении Вакунова орденом Дружбы в декабре 2011 г. сообщалось, что он занимал должность референта управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Удовиченко занимал пост посла России в Киргизии с января 2019 г. Прежде, с 2013 по 2018 г., он был российским послом в Нигерии.