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Путин назначил нового посла в Киргизии

Ведомости

Новым российским послом в Киргизии стал Сергей Вакунов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности Николая Удовиченко.

При награждении Вакунова орденом Дружбы в декабре 2011 г. сообщалось, что он занимал должность референта управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Удовиченко занимал пост посла России в Киргизии с января 2019 г. Прежде, с 2013 по 2018 г., он был российским послом в Нигерии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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