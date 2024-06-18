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Путин рассказал, как в Якутии боялся трогать уши в -50

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Якутию рассказал, как однажды в этом регионе чуть не отморозил себе уши.

Тогда, по словам главы государства, температура воздуха достигала -50 градусов. 

«До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», – сказал Путин на встрече с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток (цитата по ТАСС).

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI в., заявил он в ходе поездки. Глава государства также рассказал об успешном использовании российских беспилотников в зоне проведения спецоперации.

Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе текущего года, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды. Из Якутии президент поедет в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером страны Ким Чен Ыном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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