Путин рассказал, как в Якутии боялся трогать уши в -50

Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе текущего года, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды. Из Якутии президент поедет в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером страны Ким Чен Ыном.