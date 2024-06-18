Путин рассказал, как в Якутии боялся трогать уши в -50
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Якутию рассказал, как однажды в этом регионе чуть не отморозил себе уши.
Тогда, по словам главы государства, температура воздуха достигала -50 градусов.
«До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», – сказал Путин на встрече с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток (цитата по ТАСС).
18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI в., заявил он в ходе поездки. Глава государства также рассказал об успешном использовании российских беспилотников в зоне проведения спецоперации.
Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе текущего года, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды. Из Якутии президент поедет в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером страны Ким Чен Ыном.