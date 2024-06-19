Атомные подлодки запустили крылатые ракеты в Баренцевом море

С 12 по 17 июня корабли Северного флота ВМФ России находились в порту кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В их составе были фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Минобороны РФ сообщали, что на Кубе экипажи кораблей «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями».