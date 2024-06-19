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Атомные подлодки запустили крылатые ракеты в Баренцевом море

Ведомости

Атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Стрельбу ракетами «Калибр» и «Гранит» выполнили подводные крейсеры «Северодвинск» и «Орел». В результате цель, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была поражена на расстоянии около 170 км. Военные успешно выполнили боевое упражнение.

В Минобороны подчеркнули, что заранее закрыли для гражданских судов и авиации район проведения ракетной стрельбы.

С 12 по 17 июня корабли Северного флота ВМФ России находились в порту кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В их составе были фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Минобороны РФ сообщали, что на Кубе экипажи кораблей «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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