Атомные подлодки запустили крылатые ракеты в Баренцевом море
Атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Стрельбу ракетами «Калибр» и «Гранит» выполнили подводные крейсеры «Северодвинск» и «Орел». В результате цель, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была поражена на расстоянии около 170 км. Военные успешно выполнили боевое упражнение.
В Минобороны подчеркнули, что заранее закрыли для гражданских судов и авиации район проведения ракетной стрельбы.
С 12 по 17 июня корабли Северного флота ВМФ России находились в порту кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В их составе были фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Минобороны РФ сообщали, что на Кубе экипажи кораблей «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями».