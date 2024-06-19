Вооруженные банды украли из банков сектора Газа не менее $120 млн
Вооруженные банды, включая поддерживаемые радикальной палестинской группировкой «Хамас» движения, за последние два месяца украли из банков сектора Газа не менее $120 млн наличных, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН.
По информации издания, кражи составили не менее трети наличных средств. Еще около $240 млн запечатаны в банковских хранилищах на севере анклава, некоторые сейфы замурованы в бетон, чтобы предотвратить разграбление.
Наиболее крупные ограбления произошли 17 и 18 апреля, вскоре после того, как Банк Палестины залил бетоном хранилище одного из своих филиалов. Члены банды 17 апреля взорвали бетонную конструкцию и украли $31 млн. На следующий день банк попросил клиентов забрать оставшиеся средства, пока их не украли. Вооруженная банда захватила отделение банка и похитила $36 млн, обосновав это конфискацией по приказу «высшей власти в Газе». Это является завуалированной ссылкой на «Хамас», который правил территорией анклава до боевых действий, отмечает газета.
На фоне ограблений израильские чиновники выразили обеспокоенность использованием украденных средств боевиками радикальной группировки для ведения подпольной борьбы. Ранее Израиль ввел ограничения на импорт наличных в сектор Газа, что привело к их дефициту. Местные жители вынуждены платить за возможность воспользоваться одним из немногих работающих банкоматов в центральной части анклава, отмечает издание.
В феврале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию в Центральном банке сектора Газа и обнаружила более 1 млрд шекелей ($250 млн). Операция, направленная на поиск средств палестинского движения «Хамас», проводилась в течение 48 часов. Всего в банке в Хан-Юнисе было взломано 12 сейфов. Все их содержимое конфисковано.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.