Вооруженные банды украли из банков сектора Газа не менее $120 млн

Наиболее крупные ограбления произошли 17 и 18 апреля, вскоре после того, как Банк Палестины залил бетоном хранилище одного из своих филиалов. Члены банды 17 апреля взорвали бетонную конструкцию и украли $31 млн. На следующий день банк попросил клиентов забрать оставшиеся средства, пока их не украли. Вооруженная банда захватила отделение банка и похитила $36 млн, обосновав это конфискацией по приказу «высшей власти в Газе». Это является завуалированной ссылкой на «Хамас», который правил территорией анклава до боевых действий, отмечает газета.