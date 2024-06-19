Россия и Иран провели консультации по вопросам безопасности
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов и заместитель секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Мохамади-Аламути провели консультации по вопросам безопасности в Тегеране, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Стороны подробно обсудили взаимодействие России и Ирана в сфере безопасности и реализацию некоторых совместных проектов. Состоялся и обмен мнениями по проблематике региональной и глобальной безопасности, уточнили в пресс-службе.
14 июня стало известно, что Россия и Иран нарастили товарооборот на 48% за январь – март 2024 г. Экспорт из России в Иран увеличился на 77%, импорт из Ирана – на 13%.
7 июня чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что иранская сторона готова привлечь Россию к проектам строительства новых атомных электростанций (АЭС) в стране. Джалали тогда отмечал, что при участии России уже построен первый блок АЭС «Бушер» (работает с 2011 г.) и сейчас российская сторона строит блоки №2 и №3 этой электростанции.