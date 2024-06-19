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Россия и Иран провели консультации по вопросам безопасности

Ведомости

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов и заместитель секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Мохамади-Аламути провели консультации по вопросам безопасности в Тегеране, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Стороны подробно обсудили взаимодействие России и Ирана в сфере безопасности и реализацию некоторых совместных проектов. Состоялся и обмен мнениями по проблематике региональной и глобальной безопасности, уточнили в пресс-службе.

14 июня стало известно, что Россия и Иран нарастили товарооборот на 48% за январь – март 2024 г. Экспорт из России в Иран увеличился на 77%, импорт из Ирана – на 13%.

7 июня чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что иранская сторона готова привлечь Россию к проектам строительства новых атомных электростанций (АЭС) в стране. Джалали тогда отмечал, что при участии России уже построен первый блок АЭС «Бушер» (работает с 2011 г.) и сейчас российская сторона строит блоки №2 и №3 этой электростанции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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