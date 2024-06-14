Россия и Иран нарастили товарооборот на 48% по итогам I квартала 2024 года

7 июня чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» на ПМЭФе сообщил, что иранская сторона готова привлечь Россию к проектам строительства новых атомных электростанций (АЭС) в стране. Джалали тогда отмечал, что при участии России уже построен первый блок АЭС «Бушер» (работает с 2011 г.) и сейчас российская сторона строит блоки № 2 и № 3 этой электростанции.