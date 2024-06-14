Россия и Иран нарастили товарооборот на 48% по итогам I квартала 2024 года
Россия и Иран нарастили товарооборот на 48% за январь – март 2024 г., сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.
«По результатам I квартала 2024 г. двусторонний товарооборот вырос на 48% по сравнению с тем же периодом 2023 г. При этом экспорт из России в Иран увеличился на 77%, импорт из Ирана – на 13%», – говорится в сообщении.
Новак отметил, что запуск регулярного авиасообщения по маршруту Грозный – Тегеран, которое было запущено 10 июня 2024 г., может послужить импульсом к увеличению взаимного туристического потока Ирана и Северного Кавказа.
На встрече вице-премьер также представил в качестве нового председателя российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министра энергетики Сергея Цивилева.
В конце мая глава организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи Общества Красного Полумесяца Ирана Бабак Махмуди сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси, погибший 19 мая в авиакатастрофе, в ходе своего последнего визита в Москву в декабре 2023 г. обсудил закупку поисково-спасательных и пожарных вертолетов.
Источник «Ведомостей» в российской авиапромышленности подтвердил, что весной 2024 г. был заключен контракт о передаче вертолетов на платформе Ми-8/17/171 на общую сумму порядка 20 млрд руб.
7 июня чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» на ПМЭФе сообщил, что иранская сторона готова привлечь Россию к проектам строительства новых атомных электростанций (АЭС) в стране. Джалали тогда отмечал, что при участии России уже построен первый блок АЭС «Бушер» (работает с 2011 г.) и сейчас российская сторона строит блоки № 2 и № 3 этой электростанции.