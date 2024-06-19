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В КНДР пришедших раньше Ким Чен Ына российских министров вывели из зала

Ведомости

Министров из российской делегации, которые пришли в зал заседаний раньше северокорейского лидера Ким Чен Ына, попросили покинуть помещение. Это можно увидеть на кадрах прямой трансляции, опубликованной на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Судя по записи, в зал успели войти министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев и другие члены делегации. После того как участники успели расположиться, человек за кадром просит их выйти.

«Сначала войдет наш руководитель», – пояснил представитель северокорейской стороны.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетил КНДР с официальным визитом. Это первая поездка Путина в Северную Корею с 2000 г. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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