В КНДР пришедших раньше Ким Чен Ына российских министров вывели из зала

Судя по записи, в зал успели войти министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев и другие члены делегации. После того как участники успели расположиться, человек за кадром просит их выйти.