В КНДР пришедших раньше Ким Чен Ына российских министров вывели из зала
Министров из российской делегации, которые пришли в зал заседаний раньше северокорейского лидера Ким Чен Ына, попросили покинуть помещение. Это можно увидеть на кадрах прямой трансляции, опубликованной на YouTube-канале «Комсомольской правды».
Судя по записи, в зал успели войти министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев и другие члены делегации. После того как участники успели расположиться, человек за кадром просит их выйти.
«Сначала войдет наш руководитель», – пояснил представитель северокорейской стороны.
Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетил КНДР с официальным визитом. Это первая поездка Путина в Северную Корею с 2000 г. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.