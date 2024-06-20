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В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России

Ведомости

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает председательство Бельгии в ЕС в на странице в X.

Европейские власти назвали новые ограничения мощными и важными. В сообщении говорится, что в новый пакет вошли меры, которые «максимизируют воздействие существующих санкций [на Россию] за счет устранения лазеек».

В начале мая EUobserver писал, что в новый пакет войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ. При этом ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия в новом пакете не будет, утверждает портал.

При этом 19 июня EUobserver сообщил, что ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица. Утверждается, что санкции введут в отношении певицы Полины Гагариной, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, бизнесмена Романа Троценко и президента «Балтики» Таймураза Боллоева. В список также вошли главы российских военных заводов, чиновники и энергетические компании.

Кроме того, новый пакет будет включать ограничения на поставки российского сжиженного газа, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и др., пишет портал.

После начала спецоперации на Украине ЕС принял уже 13 пакетов санкций против России, которые затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают ограничения незаконными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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