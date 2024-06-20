В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает председательство Бельгии в ЕС в на странице в X.
Европейские власти назвали новые ограничения мощными и важными. В сообщении говорится, что в новый пакет вошли меры, которые «максимизируют воздействие существующих санкций [на Россию] за счет устранения лазеек».
В начале мая EUobserver писал, что в новый пакет войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ. При этом ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия в новом пакете не будет, утверждает портал.
При этом 19 июня EUobserver сообщил, что ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица. Утверждается, что санкции введут в отношении певицы Полины Гагариной, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, бизнесмена Романа Троценко и президента «Балтики» Таймураза Боллоева. В список также вошли главы российских военных заводов, чиновники и энергетические компании.
Кроме того, новый пакет будет включать ограничения на поставки российского сжиженного газа, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и др., пишет портал.
После начала спецоперации на Украине ЕС принял уже 13 пакетов санкций против России, которые затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают ограничения незаконными.