ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках санкций против РФ

В мае EUobserver писал, что страны Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Новый пакет санкций, по его информации, не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. В него войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ.