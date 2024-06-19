ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках санкций против РФ
Евросоюз намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против России. Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на источники.
В список будут включены, как утверждается, российская эстрадная певица, актриса театра и кино Полина Гагарина, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, бизнесмен Роман Троценко и президент «Балтики» Таймураз Боллоев. В него также вошли главы российских военных заводов, чиновники и энергетические компании.
Новый пакет санкций также включает ограничения на поставки российского сжиженного газа, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и др.
По словам собеседников портала, на принятие пакета ограничительных мер уже согласилась Венгрия. Германия собирается внести правки по поводу ужесточения правил для дочерних компаний Евросоюза, работающих в России. Ожидается, что решение по этому вопросу будет найдено к встрече министров иностранных дел 24 июня.
В мае EUobserver писал, что страны Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Новый пакет санкций, по его информации, не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. В него войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки НРД, что означает заморозку активов депозитария.