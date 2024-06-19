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ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках санкций против РФ

Ведомости

Евросоюз намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против России. Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на источники.

В список будут включены, как утверждается, российская эстрадная певица, актриса театра и кино Полина Гагарина, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, бизнесмен Роман Троценко и президент «Балтики» Таймураз Боллоев. В него также вошли главы российских военных заводов, чиновники и энергетические компании.

Новый пакет санкций также включает ограничения на поставки российского сжиженного газа, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и др.

По словам собеседников портала, на принятие пакета ограничительных мер уже согласилась Венгрия. Германия собирается внести правки по поводу ужесточения правил для дочерних компаний Евросоюза, работающих в России. Ожидается, что решение по этому вопросу будет найдено к встрече министров иностранных дел 24 июня.

В мае EUobserver писал, что страны Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Новый пакет санкций, по его информации, не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. В него войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ.

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки НРД, что означает заморозку активов депозитария.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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