Песков: Путин пока не дал имена подаренным в КНДР собакам

Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем.