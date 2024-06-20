Песков: Путин пока не дал имена подаренным в КНДР собакам
Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум охотничьим собакам породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока не назвали. [Президент] принял подарок с признательностью», – сказал он.
19 июня Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. По словам заведующего отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гёна, эта порода стала «одним из государственных символом КНДР», корейцы считают таких собак «спутниками жизни».
Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем.