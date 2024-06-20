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Песков: Путин пока не дал имена подаренным в КНДР собакам

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум охотничьим собакам породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не назвали. [Президент] принял подарок с признательностью», – сказал он.

В разговоре с Life Песков уточнил, что собаки будут жить в Москве.

19 июня Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. По словам заведующего отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гёна, эта порода стала «одним из государственных символом КНДР», корейцы считают таких собак «спутниками жизни».

Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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