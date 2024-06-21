Песков: министры обороны России и КНДР не проводили отдельную встречу
Отдельная встреча министров обороны России и КНДР в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не проводилась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и др.
19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын также наградил Путина орденом Ким Ир Сена – высшей госнаградой в Северной Корее.
Подписанный договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно.