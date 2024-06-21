Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам американских колледжей

«Если ты закончил колледж, я думаю, ты должен автоматически получить грин-карту как часть своего диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране. И это касается и младших колледжей тоже. Любой, кто заканчивает колледж, поступает туда на два или четыре года, и если ты закончишь колледж или получишь докторскую степень, у тебя должна быть возможность остаться в этой стране», – сказал Трамп.