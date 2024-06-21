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Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам американских колледжей

Ведомости

Все выпускники-иностранцы американских институтов и колледжей получат возможность остаться в США, автоматически получив грин-карту. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на YouTube-канале All-In Podcast.

«Если ты закончил колледж, я думаю, ты должен автоматически получить грин-карту как часть своего диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране. И это касается и младших колледжей тоже. Любой, кто заканчивает колледж, поступает туда на два или четыре года, и если ты закончишь колледж или получишь докторскую степень, у тебя должна быть возможность остаться в этой стране», – сказал Трамп.

Трамп рассказал, что такие планы были у него во время его президентства, но воплотить их помешала пандемия коронавируса.

По словам бывшего президента, у выпускников зачастую есть план по созданию и развитию компаний, но им приходится возвращаться на родину. По возвращении, например, в Индию, они основывают свои компании и становятся становятся мультимиллиардерами, «нанимая тысячи и тысячи людей, и это можно было бы сделать и здесь». Работодатели в США также должны иметь возможность набирать лучших сотрудников из выпускников.

«Кто-то заканчивает школу с отличием, но даже не может заключить сделку с компанией, потому что не думает, что сможет остаться в стране. Это закончится в один прекрасный день», – пообещал Трамп.

Соперник Трампа на предстоящих выборах, действующий президент США Джо Байден, 18 июня объявил о старте программы, предлагающей путь к гражданству иммигрантов, находящихся в Штатах нелегально и состоящих в браке с американскими гражданам. Программа Байдена позволит супругам и детям подать заявление на получение постоянного вида на жительство, не выезжая из США, что избавит их от потенциально длительного процесса и разделения семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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