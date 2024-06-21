Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам американских колледжей
Все выпускники-иностранцы американских институтов и колледжей получат возможность остаться в США, автоматически получив грин-карту. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на YouTube-канале All-In Podcast.
«Если ты закончил колледж, я думаю, ты должен автоматически получить грин-карту как часть своего диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране. И это касается и младших колледжей тоже. Любой, кто заканчивает колледж, поступает туда на два или четыре года, и если ты закончишь колледж или получишь докторскую степень, у тебя должна быть возможность остаться в этой стране», – сказал Трамп.
Трамп рассказал, что такие планы были у него во время его президентства, но воплотить их помешала пандемия коронавируса.
По словам бывшего президента, у выпускников зачастую есть план по созданию и развитию компаний, но им приходится возвращаться на родину. По возвращении, например, в Индию, они основывают свои компании и становятся становятся мультимиллиардерами, «нанимая тысячи и тысячи людей, и это можно было бы сделать и здесь». Работодатели в США также должны иметь возможность набирать лучших сотрудников из выпускников.
«Кто-то заканчивает школу с отличием, но даже не может заключить сделку с компанией, потому что не думает, что сможет остаться в стране. Это закончится в один прекрасный день», – пообещал Трамп.
Соперник Трампа на предстоящих выборах, действующий президент США Джо Байден, 18 июня объявил о старте программы, предлагающей путь к гражданству иммигрантов, находящихся в Штатах нелегально и состоящих в браке с американскими гражданам. Программа Байдена позволит супругам и детям подать заявление на получение постоянного вида на жительство, не выезжая из США, что избавит их от потенциально длительного процесса и разделения семей.