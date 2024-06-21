Лавров: процедура выхода Армении из ОДКБ на заседании СМИД не обсуждалась
Армения не направляла документов по возможному выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало», – уточнил Лавров на брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате.
Он добавил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не присутствовал на заседании, но поскольку какого-либо документа от республики не поступило, предполагаемые последствия такого шага также не обговаривались.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.
13 июня Пашинян сообщил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.
Поводом для резких заявлений премьер-министра Армении мог стать визит президента Белоруссии в Азербайджан 15–16 мая. Лукашенко посетил и перешедший под контроль Баку Карабах. После переговоров с Алиевым он рассказал журналистам, что обсуждал с ним возможность победы в войне с Арменией 2020 г. еще до ее начала, назвав ту войну «освободительной».
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.