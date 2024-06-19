Глава МИД Армении не примет участия во встрече ОДКБ в Казахстане
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел стран – членов ОДКБ. Об этом пишет агентство «Арменпресс».
Заседание состоится 21 июня в Алма-Ате, Казахстан. В феврале 2024 г. Армения объявила о замораживании своего членства в ОДКБ, а в дальнейшем также отказалась вносить плату за членство в организации.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем.
По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.